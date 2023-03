Finanzwelt: In Luxemburg könnten Millionen auf Bankkonten schlummern

In Luxemburg könnten beträchtliche Summen auf Konten «schlummern».

Wer sein angelegtes Geld für sich behalten möchte, könnte schnell zum Handeln verpflichtet werden. Laut den von Le Parisien veröffentlichten Zahlen wurden bei der französischen Caisse des dépôts seit 2016 etwa 6,7 Milliarden Euro angelegt und liegen dort auch immer noch. In Luxemburg ist es jedoch schwierig, an genaue Zahlen zu kommen. Auf L'essentiel-Anfrage konnte das Finanzministerium keine Schätzung abgeben. Auch die kontaktierten Banken waren nicht bereit, Angaben zu diesem Thema zu machen.

Um Klarheit zu schaffen, hat die luxemburgische Regierung am 30. März 2022 eine Gesetzgebung eingeführt. Seit dem 1. Juni 2022 sind die Banken nun verpflichtet, «Vermögenswerte, die nach längerer Inaktivität auf Konten und in Schließfächern verwahrt werden, bei der staatlichen Hinterlegungskasse, zu melden», erläutert das Ministerium. Dasselbe gilt für sogenannte nachrichtenlose Lebensversicherungsverträge. Infolgedessen wurden vergangenes Jahr für insgesamt 2,48 Millionen Euro Hinterlegungsanträge gestellt.

ING Luxembourg empfindet es als eine gute Sache, sie stünde aber nicht im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Die häufigste Ursache eines Antrages sei der Tod einer Person. Nach zehn Jahren Inaktivität auf einem Konto folgen Mahnungen an die Kunden und etwaige «zusätzliche Nachforschungen und Untersuchungen», jedoch stets unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Auch die BIL und die BGL BNP Paribas gaben an, sich an die Verfahren zu halten und die Gesetze einzuhalten. Für Finanzinstitute, die sich nicht an die Vorschriften halten, sind administrative und strafrechtliche Sanktionen von bis zu einer Million Euro vorgesehen. Das Ganze wird von der Aufsichtskommission des Finanzsektors überwacht.