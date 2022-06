«World Wealth Report»: In Luxemburg leben 46.200 Millionäre

Weltweit gab es noch nie so viele Millionäre wie vergangenes Jahr, so das Ergebnis des «World Wealth Report» des Beratungsunternehmens «Capgemini», der am Mittwoch vorgestellt worden ist. «In den letzten Jahren sind es immer mehr geworden, auch wenn es 2020 einen leichten Einbruch gab», erklärt Ben Weekers, Senior Director bei Capgemini Belgien und Luxemburg. Letztlich hätten die Reichen von der Krise aber sogar profitiert. «Die Vermögenswerte der Millionäre wurden mehr als wieder eingeholt», so Weekers, «nach dem ersten Schock hat die Krise manchmal Investitionsmöglichkeiten gebracht. Die Aussage mag zynisch sein, spiegelt aber die Realität wider.»