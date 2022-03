Xavier Bettel – «In Luxemburg muss sich niemand Sorgen machen»

Bei der heutigen Pressekonferenz von Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) war nicht nur das Pandemiegeschehen Thema, sondern auch die Lage in der Ukraine. Bettel widmete sich zunächst dem Krieg. Luxemburg sei ein sicherer Ort, sagte der Premier, hierzulande müsse sich niemand Sorgen machen. «Luxemburg ist ein Teil der EU und ein Teil der Nato. Mehr Sicherheit und eine größere Garantie für den Frieden gibt es nicht.» Der Premier bekräftigte erneut, dass Luxemburg Krieg als solchen nicht nur in der Ukraine verurteile, sondern überall auf der Welt.

Bettel bekundete Solidarität gegenüber den Bürgern der Ukraine. 200 Menschen aus der Ukraine seien bisher im Großherzogtum angekommen – darunter auch 20 Luxemburger, die sich in dem Land aufgehalten hatten. Doch auch die Menschen in Russland, die sich gegen die Invasion aussprechen, bezog er mit ein: «Wir dürfen nicht in Russenfeindlichkeit verfallen.»

Für eine Auseinandersetzung zwischen der Nato und Russland gibt es laut Bettel keine Anzeichen. Die Regierung unterstütze alle diplomatischen Anstrengungen, der Druck auf Russland und seinen Präsidenten Wladimir Putin müsse auch durch Sanktionen aufrechterhalten werden. «Es muss eine Waffenruhe erreicht werden. Jeden Tag sterben Menschen in der Ukraine», so der Staatschef.

Wegen der militärischen Unterstützung der Ukraine durch Luxemburg und die EU «darf man nicht in Panik verfallen», so Bettel. Man müsse dem Land so viel Hilfe wie möglich zukommen lassen, ohne sich zu viel in den Konflikt einzumischen. «Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied, weswegen die Nato auch nicht aktiv eingreifen kann.» Hilfslieferungen seien kein aktiver Eingriff in den Krieg.