In Luxemburg haben sich bereits über 500 Personen gegen die Affenpocken impfen lassen.

Affenpocken : In Luxemburg sind bereits über 500 Personen geimpft

Die Impfung erfolgt, nach Terminvergabe im «Centre Hospitalier» (CHL) in Strassen in der Abteilung des «Service nationale des maladies infectieuses». Die Krankenstation DropIn führt ebenfalls seit kurzem die Impfung für Sexarbeiterinnen und -arbeiter durch.

Trotz der steigenden Impfrate wurde in der ersten Septemberwoche ein weiterer Fall von Affenpocken verzeichnet. Insgesamt wurden 54 Infektionen in Luxemburg gemeldet, niemand ist verstorben. Bei allen Infizierten handelte es sich um durchschnittlich 37-jährige Männer. Seit Beginn der Epidemie wurden drei Personen im Krankenhaus untersucht, konnten dieses aber wieder verlassen. In gesamt Europa wurden bislang 23.196 Affenpocken-Fälle (98,6 % Männer) in 43 Ländern verzeichnet, 638 Personen wurden im Krankenhaus behandelt, fünf wurden intensivmedizinisch betreut, drei sind verstorben.