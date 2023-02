Laut einer Statistik: In Luxemburg stirbt alle zwei Stunden ein Mensch

Was sind die häufigsten Todesursachen in Luxemburg? Das Gesundheitsministerium hat die Ergebnisse einer umfassenden Analyse veröffentlicht, die sich zwar auf das Jahr 2021 bezieht, deren Erkenntnisse jedoch nach wie vor relevant sind. Im Durchschnitt sind pro Monat 362 Menschen gestorben, das sind 83 pro Woche und 12 pro Tag. Um es einfacher auszudrücken: Alle zwei Stunden verlässt uns ein Mensch. 94,5 Prozent davon sterben durch Krankheiten und ein Viertel aller Todesfälle erlag einem Tumor. «Tumore sind die häufigste Todesursache in Luxemburg, noch vor den Kreislauferkrankungen (24,1 Prozent der Todesfälle)», erklärt das Ministerium.

Mit 618 gegenüber 480 Todesfällen waren Männer stärker von Tumoren betroffen als Frauen. Lungen-, Prostata- und Darmkrebs forderten bei in Luxemburg ansässigen Männern in dieser Reihenfolge die meisten Todesfälle. Bei den Einwohnerinnen lag im Jahr 2021 der Brustkrebs vor dem Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das am Donnerstag vorgestellte Referenzjahr erfasst in der Bilanz auch die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid. In diesem Fall 437, «das sind 10,1 Prozent aller Todesfälle» in den zwölf Monaten.