Gender Pay Gap: In Luxemburg verdienen Frauen etwas mehr als Männer – scheinbar

Der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen ist höher als der von Männern. Pexels

Im Großherzogtum ist das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen – das Gender Pay Gap oder GPG – nicht nur fast gleich Null, sondern fiel laut den neuesten Zahlen, die am Montag das Statec veröffentlicht hat, im Jahr 2021 zugunsten der Frauen aus.

«In der Gesamtwirtschaft (ohne öffentliche Verwaltung) ist der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen im Jahr 2021 um 0,2 Prozent höher als der von Männern», stellt das Statistikamt fest und betont, dass «Luxemburg bislang der einzige EU-Mitgliedstaat ist, in dem die Lohngleichheit erreicht ist». Der EU-Durchschnitt liegt bei 12,7 Prozent, wobei es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt (von 20,5 Prozent in Estland über 17,6 Prozent in Deutschland, 15,4 Prozent in Frankreich und fünf Prozent in Belgien, bis hin zu 3,6 Prozent in Rumänien).

Statec/Eurostat

Luxemburg hat sich jedes Jahr verbessert: 2006 betrug der Unterschied noch 10,7 Prozent. Laut Statec würde dieser Trend auch weiterhin fortgesetzt. «Mit 0,7 Prozent im Jahr 2020 und -0,2 Prozent im Jahr 2021 ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das Lohngefälle weiter zu Gunsten der Frauen verschiebt.» Für 2022 werden -0,4 Prozent geschätzt. Eine umfassende Lohnstrukturerhebung, die im Laufe des Jahres 2023 durchgeführt werden soll, wird wahrscheinlich eine Erklärung für dieses Phänomen liefern.

Statec/Eurostat

Das Statec führt bereits einige Ansätze an, wie das höhere durchschnittliche Bildungsniveau von Frauen – vor allem in der jüngeren Generation – die starke Präsenz von Frauen in Branchen mit relativ hohen Löhnen wie Bildung, Gesundheit, Finanzen, Forschung oder Rechtsdienstleistungen, oder die günstige Positionierung von Frauen in mittleren und höheren Lohngruppen. In den höchsten Lohngruppen sind sie allerdings unterrepräsentiert.

Das Statistikinstitut stellt jedoch einige Einschränkungen des «Gender Pay Gap» fest. Dieser berücksichtige nur den Stundenlohn. Die Unterschiede zwischen den Jahreslöhnen fallen jedoch weiterhin zugunsten der Männer aus, insbesondere weil viel mehr Frauen als Männer in Teilzeit arbeiten. Nach den jüngsten Zahlen von Eurostat arbeiten in Luxemburg 31 Prozent der Frauen in Teilzeit, während es bei den Männern weniger als acht Prozent sind.

Darüber hinaus gibt es in einigen Branchen große Unterschiede, was die Stundenlöhne angeht. Dröselt man diese auf, verdienen in vielen die Männer mehr: +23,1 Prozent im Grundstücks- und Wohnungswesen, +23 Prozent im Kredit- und Versicherungsgewerbe, +21,9 Prozent im Bereich Wissenschaft und Technik, 18,2 Prozent im Handel, +15,4 Prozent im Bereich Information und Kommunikation und 12 Prozent im Hotel- und Gaststättengewerbe.

Umgekehrt ist der Stundenlohn von Frauen im Baugewerbe um fast 14 Prozent und im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung um fast 17 Prozent höher.