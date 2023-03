Registrierungstag: In Luxemburg wählen? «Das interessiert mich überhaupt nicht»

«Ich wohne in Beles, aber die Wahlen interessieren mich überhaupt nicht. Wir sind nach Luxemburg gekommen, um zu arbeiten. Danach ziehen wir wieder weg», erzählt Jorge, der seit sechs Jahren im Großherzogtum lebt. Da er die Kandidaten nicht kenne, würde er sich auch nicht registrieren. Auch Cristina aus Brasilien stimmt dem zu. Sie brauche noch Zeit, um die Prozeduren kennenzulernen. Zwei Jahre in Luxemburg würden dazu nicht reichen.

Die Belgierin Antonina hat ihrerseits den Schritt gewagt. «Ich arbeite und verbringe mein Leben hier. Daher halte ich es für richtig, wählen zu gehen. Auch wenn ich zugegebenermaßen nicht viel von Politik halte», betonte sie. Viele Menschen treten jedoch nur zögerlich zur Wahl an. So waren Ende Februar fast 87 Prozent der im Großherzogtum ansässigen Ausländer noch nicht für die Kommunalwahlen am 11. Juni registriert. Die Frist hierfür läuft noch bis zum 17. April. Der Nationale Registrierungstag am vergangenen Samstag hat trotz der Bemühungen vieler Gemeinden keinen Ansturm ausgelöst.