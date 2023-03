Tierschutz- und Tierhaltungsgesetz: «In Luxemburg werden viele Tier misshandelt und es wird immer schlimmer»

Mit großem Entsetzen musste Liliane Ferron am Mittwoch die vom Landwirtschaftsministerium veröffentlichten Zahlen der Verstöße gegen das 2018 in Kraft getretene Tierschutz- und Tierhaltungsgesetz zur Kenntnis nehmen. In den vergangenen Jahren wurden insgesamt 272 Verstöße gemeldet. Diese verteilten sich zu 65 Prozent auf Nutztiere und zu 35 Prozent auf Haustiere. Davon wurden 62 schwerwiegende Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, wobei 34 davon eingestellt wurden. In 21 Fällen kam es zu zwei Freisprüchen. Auch vier Haftstrafen wurden verhängt und 15 Geldstrafen auferlegt.