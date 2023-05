Europatag: «In Luxemburg wird viel über Europa gesprochen»

1 / 7 Trotz des Regens war der hauptstädtische Europaplatz am heutigen Europatag gut besucht. L'essentiel/Vincent Lescaut Vor dem Europäischen Gerichtshof bildete sich eine 100 Meter lange Warteschlange. L'essentiel/Vincent Lescaut Neben dem Gerichtshof befindet sich der neu eingeweihte Garten der Mehrsprachigkeit. L'essentiel/Vincent Lescaut

«Hallo, Moien, Hello!». Die Betreiber der Stände zögerten systematisch, welche Sprachen sie verwenden sollten, um die Besucher anzusprechen, die am Dienstag während der Feierlichkeiten zum Europatag am Europaplatz vorbeischauten. «Es ist wichtig, dass dieser Tag ein Feiertag ist, so kann man die Arbeit der Institutionen hervorheben», meint Sandis. Der Lette, der selbst in einem EU-Gebäude arbeitet, ist der Meinung, dass in Luxemburg «viel über Europa gesprochen wird, mehr als anderswo.»

Trotz des Regens kamen zahlreiche Besucher vorbei, die vor allem am Kulturprogramm interessiert waren. «Aber die Apfelstrudel waren auch sehr schnell weg», stellte Christine hinter dem Stand von Österreich fest. Rana ihrerseits kam wegen der «beruflichen Möglichkeiten». Sie würde gerne in einer europäischen Institution arbeiten. Aus diesem Grund nahm sie an der Besichtigung des Europäischen Gerichtshofs teil, der für die Veranstaltung geöffnet war. Vor dem Gebäude, neben dem neu eingeweihten Garten der Mehrsprachigkeit, bildete sich eine Schlange von über 100 Metern.