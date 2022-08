Italienische Alpen : In Luxemburg wohnhafter Italiener starb bei E-Bike-Ausflug durch Blitz

Bei einem Ausflug in den italienischen Alpen mit E-Mountainbikes sind am Freitag vergangener Woche zwei Männer gestorben. Wie verschiedene Medien berichten, seien die beiden Radfahrer von einem heftigen Gewitter überrascht worden. Ein Autofahrer soll die Männer an einer Straße in den Bergen nahe Turin tot aufgefunden haben, berichtet das Newsportal «Le Dauphiné Libéré». Demnach waren die Männer auf der Suche nach einem Unterschlupf in 2381 Metern Höhe in der Nähe des Colle Blegier von einem Blitz getroffen worden.