Arnold Schwarzenegger: «In meinem Alter wird Sex zu einem Wort mit vier Buchstaben»

In wenigen Tagen erscheint bei Netflix eine Dokuserie über das Leben von Arnold Schwarzenegger. In einem Interview hat er schonungslos über das Älterwerden gesprochen.

1 / 4 Am 7. Juni erscheint bei Netflix die Dokuserie «Arnold». Sie soll tiefe Einblicke in das Leben und Schaffen von Arnold Schwarzenegger geben. AFP Bekannt wurde er unter anderem durch die Science-Fiction-Filme «Terminator». Paramount Pictures Der 75-Jährige ist derzeit mit der 48-jährigen Heather Milligan zusammen. AFP

Beim Streaming-Giganten Netflix läuft ab dem 7. Juni 2023 die Miniserie «Arnold». Die Dokumentation soll « intime Einblicke in das facettenreiche Leben und die Karriere» von Arnold Schwarzenegger geben. Der heute 75-Jährige hat sich als Bodybuilding-Champion, Schauspieler und Politiker einen Namen gemacht. Zur Promotion der Dokuserie über sich selbst hat der Österreicher, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, kürzlich in einem Interview eine Bemerkung über sein Sex-Leben fallen lassen.

In einem Interview mit dem Magazin «Men’s Health» wurde «die steirische Eiche» gefragt, was ihr «Codewort» für die schönste Nebensache der Welt sei. Schwarzeneggers Antwort: «Warum sollte ich ein Codewort verwenden? In meinem Alter wird Sex zu einem Wort mit vier Buchstaben: Hilfe! (Englisch: Help)»

Dokuserie «Arnold» erscheint im Juni auf Netflix

Arnolds Privatleben hat im Laufe der Jahre viel Aufmerksamkeit erregt, insbesondere seine frühere Ehe mit Maria Shriver, mit der er 25 Jahre lang verheiratet war. Derzeit ist er seit 2013 mit der 27 Jahre jüngeren Heather Milligan zusammen.

Bereits mehrfach wurde dem Hollywood-Star das Angebot unterbreitet, Einblicke in sein Leben in einer Dokumentation zu gewähren, schreibt der «Mirror». Bisher lehnte er jedes Mal ab. Nun habe er aber erkannt, dass viele Menschen von seiner Geschichte «inspiriert» seien, und er hoffe, «Millionen von Menschen dazu zu inspirieren, ihre Vision zu finden», indem er seinen eigenen Erfolg teile.

«Niemand kennt sich mit Action so gut aus wie ich»

Die Miniserie «Arnold» soll in drei Schlüsselkapitel aufgeteilt sein: Arnold als Sportler, Arnold als Schauspieler und schließlich Arnold als Amerikaner. Seit heute, Donnerstag (25. Mai), gibt es den Schauspieler bereits in der neuen Action-Serie «Fubar» auf Netflix zu sehen. Schwarzenegger spielt einen CIA-Agenten, der kurz vor der Pensionierung steht, jedoch plötzlich ein Familiengeheimnis entdeckt, das ihn dazu zwingt, für einen letzten Auftrag noch einmal in den Einsatz zu gehen.

Arnold Schwarzenegger ist übrigens neuer «Chief Action Officer» bei Netflix. «Ich arbeite rund um die Uhr, um euch die größte Action der Welt zu bieten», erklärte er seine Rolle. «Niemand kennt sich mit Action so gut aus wie ich, und niemand kennt Hits so gut wie Netflix.» In den kommenden Wochen und Monaten sollen beim Streaming-Dienst zahlreiche Actionfilme und -serien erscheinen.