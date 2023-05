LUXEMBURG – Die «Nuit du sport» versetzt das Großherzogtum am Wochenende einmal mehr in Sportfieber. Mit dabei: Nachwuchs-Breakdancer aus Mersch.

Luxemburg : In Mersch trainieren künftige Olympioniken kopfüber

Ab dem kommenden Schuljahr will Art Motion einen zweiten Breakdance-Kurs ins Programm aufnehmen. Vincent Lescaut

Am heutigen Samstag steht das Großherzogtum wieder im Zeichen des Sports. In insgesamt 42 Gemeinden können Sportbegeisterte – und jene, die es werden wollen – im Rahmen der jährlichen Nuit du sport ab 16 Uhr in gängige und ausgefallene Sportarten reinschnuppern. Mit dabei ist unter anderem die Tanzschule Art Motion, die im Park Brill in Mamer eine Breakdance-Show präsentieren wird.

L'essentiel hat der Tanzschule in Mersch vorab einen Besuch abgestattet. «Viele denken, dass man Kraft braucht. Aber Breakdance ist in erster Linie Physik», erklärt Geschäftsführer Marc Pol, während die jungen Tänzerinnen und Tänzer im Hintergrund Headspins und andere Figuren trainieren, dabei manchmal unsanft zu Boden krachen und sofort weitermachen. «Nur Erwachsene ängstigt der nächste Sturz. Ein Kind, das hinfällt, steht einfach wieder auf und fängt von vorne an», so der Trainer.

Ein Geheimtipp ist Breakdance längst nicht mehr, ab 2024 mischt die Trendsportart in Paris sogar die olympischen Sommerspiele auf. Art Motion bietet derzeit nur einen Breakdance-Kurs für Sieben- bis Neunjährige an, entsprechend werden die ersten Goldmedaillen wohl nicht nach Mamer gehen. Aber vielleicht schon 2028 in Los Angeles? «Unser erster Kurs war schnell ausgebucht, insofern wollen wir ab dem kommenden Schuljahr mindestens einen weiteren anbieten», erklärt Marc Pol.