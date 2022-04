Emaischen in Luxemburg: In Nospelt sorgen die Péckvillercher wieder für Frühlingsstimmung

Am Ostermontag findet der traditionelle Emaischen-Markt wieder in Nospelt statt.

Die Péckvillercher sind zurück! Die traditionellen Tonvögel stehen am Ostermontag im Mittelpunkt der Emaischen-Veranstaltung. Aufgrund der Pandemie hatte das Event seit zwei Jahren nur als Drive-In stattfinden können. «Nach zwei Jahren ohne richtiges Fest fehlt es unseren Vereinsmitgliedern nicht an Motivation. Wir freuen uns auf die traditionelle Eemaischen», sagt Nicolas Berton, Sekretär der Nouspelter Emaischen-Vereins.

Bis dahin laufen die Vorbereitungen in der Gemeinde auf Hochtouren. Um die Veranstaltung schnellst möglich auf die Beine zu stellen, packen etwa hundert freiwillige Helfer an. In der Nähe der ehemaligen Kaserne, die nun als Töpferwerkstatt dient, werden Festzelte aufgestellt. «Die Tradition wird von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Es wird immer Töpfer geben» sagt Berton. Dabei handele es sich meistens um Jugendlichen oder Senioren, die den Umgang mit Ton lernen wollen. «Eine Einwohnerin aus dem Dorf hat mehr als 100 Péckvillercher hergestellt», so Berton.