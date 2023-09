In nur zwei Tagen: Wie Apple 200 Millionen Euro verlor

Grund sind Sorgen in China.

Apple verliert an Wert an der Börse.

Die Aktie des Apple-Konzerns – das Unternehmen mit der weltweit größten Marktkapitalisierung – ist am Donnerstag um weitere drei Prozent abgestürzt. Hintergrund war die Nachricht, dass in China die Nutzung des iPhones in einigen Behörden und staatlichen Unternehmen verboten wurde. Sollten derartige Maßnahmen ausgeweitet werden, würde dies schwere Verluste für Apple bedeuten. China ist der wichtigste Markt des Unternehmens außerhalb der USA.