Deutschland : In Sack eingewickelte Kinderleiche in Donau entdeckt

Im bayrischen Teil der Donau wurde eine Kinderleiche entdeckt. Der kleine Junge soll schon länger tot sein, die Polizei steht vor einem Rätsel.

Bereits vor einigen Tagen machte ein Kanufahrer beim bayrischen Vohburg einen grausigen Fund in der Donau. Er entdeckte die sterblichen Überreste eines kleinen Menschen.

Wie die «Bild» nun berichtet, ist mittlerweile klar, dass es sich um einen Jungen im Alter von vier bis sechs Jahren gehandelt haben muss. Seine Leiche war offenbar in einem Plastiksack eingewickelt in der Donau versenkt worden. Das vermutete Verbrechen dürfte aber schon einige Zeit zurückliegen.

«Wir gehen im Moment von einer längeren Liegezeit im Wasser aus», wird ein Polizeisprecher in dem Bericht zitiert. Genauer eingrenzen könne man den Todeszeitpunkt noch nicht. Die Ermittlungen stehen noch völlig am Anfang und gehen momentan in alle Richtungen. Auch die Identität des Jungen konnte noch nicht festgestellt werden.