Forscher-Rat : In sechs Schritten zum perfekten Geschenk

Sie haben noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Keine Panik: Die Wissenschaft weiß, worauf es beim Schenken ankommt.

Alle Jahre wieder: Weihnachten rückt unaufhaltsam näher und der Stress wächst. Bei vielen in erster Linie deshalb, weil sie noch nicht alle Geschenke beisammen haben, etwa, weil zündende Ideen fehlen.

Eine Situation, die Forscher offensichtlich auch kennen. Denn weltweit sind sie der Frage nachgegangen, was ein Präsent zu einem guten macht. Was dabei herausgekommen ist, sehen Sie in der Bildstrecke (siehe oben).