Sanktionierter Oligarch : In Sicherheit gebracht – Abramowitsch-Jacht vor türkischer Küste gesichtet

Der russische Milliardär Roman Abramowitsch konnte seine Megajacht «Solaris» in Sicherheit bringen, bevor die Sanktionen der EU in Kraft traten.

Bis vor wenigen Tagen ankerte die «Solaris» für Wartungsarbeiten noch in Barcelona. Offenbar konnte Abramowitsch die Jacht in Sicherheit bringen, bevor die EU den Milliardär auf die Sanktionenliste setzte.

Größte Jacht der Welt konfisziert

Der 55-jährige Abramowitsch ist einer von mehreren russischen Oligarchen, gegen die wegen ihrer Nähe zu Präsident Wladimir Putin ebenfalls Strafmaßnahmen verhängt wurden. Mehrere von ihnen versuchten in den vergangenen Tagen, ihre Riesenjachten in Sicherheit zu bringen, damit sie nicht beschlagnahmt werden. Nicht immer mit Erfolg: In Italien wurde etwa am Freitagabend die Jacht «Sy A» des russischen Kohle-Milliardärs Andrej Melnitschenko konfisziert.