Madrid : In Spanien können Femizide nun mit lebenslanger Haft bestraft werden

20 Tötungen innerhalb von drei Jahren: Das spanische Parlament hat nun beschlossen, dass Femizide härter bestraft werden können.

Symbolbilder häusliche Gewalt am 31.05.2022

Angesichts zunehmender häuslicher Gewalt hat das Parlament in Zypern die Strafen für Frauenmorde verschärft. Das Gesetz, das lebenslange Haft für sogenannte Femizide ermöglicht, wurde am Freitag mit 38 Stimmen beschlossen, vier Abgeordnete in Nikosia stimmten dagegen. Eingereicht hatte den Gesetzesentwurf Annita Demetriou, die als erste Frau den Vorsitz des zyprischen Parlaments innehat.