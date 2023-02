Tiere vergiftet? : In Steinfort soll ein Tierhasser es auf Hunde abgesehen haben

In Steinfort häufen sich jüngst Fälle von mutmaßlich vergifteten Hunden, Halter machen sich große Sorgen um ihre geliebten Vierbeiner. So scheint die Hündin von Carol Georges Opfer eines solchen möglichen Giftanschlags geworden zu sein, wie er gegenüber L'essentiel berichtet. Demnach habe sich der Gesundheitszustand seiner Zara nach einem Spaziergang am vergangenen Dienstag in Herrenfeld plötzlich rapide verschlechtert, sodass er sie umgehend zum Tierarzt gebracht hat, von wo aus sie sogar in die Tierklinik in Düdelingen verlegt werden musste.