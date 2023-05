USA: In Streit um US-Schuldenobergrenze keimt Hoffnung auf

Ist die Schuldenobergrenze erreicht, könnten die USA ihren Zahlungspflichten nicht mehr nachkommen, was wirtschaftlich katastrophale Folgen haben könnte. DPA

Das Tauziehen um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA ist in eine hoffnungsvolle neue Phase eingetreten. Präsident Joe Biden und der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ernannten am Dienstag hochrangige Abgesandte, die die Federführung beim Aushandeln eines Deals übernehmen sollten, um eine historisch beispiellose Zahlungsunfähigkeit des Landes abzuwenden, die innerhalb weniger Wochen eintreten könnte, sollte es zu keiner Einigung kommen.

Biden sagte zudem eine geplante Reise in die Indopazifik-Region ab, um sich auf die Gespräche in der Heimat zu konzentrieren. Statt im Anschluss an den G7-Gipfel in Japan, zu dem er am (heutigen) Mittwoch aufbrechen wollte, nach Papua-Neuguinea und Australien weiterzureisen, wollte er am Sonntag nach Washington zurückkehren.

Wenngleich Biden und die Republikaner im Kongress in dem Streit nach Beteuerungen beider Seiten noch weit auseinanderlagen, verkündete McCarthy nach einem Treffen mit Biden und anderen führenden Demokraten im Oval Office des Weißen Hauses am Dienstag, eine Einigung bis zum Ende dieser Woche sei möglich. Trotz der Differenzen betonten die Beteiligten nach dem Treffen die Einigkeit, dass der erste Zahlungsausfall der USA in der Geschichte des Landes vermieden werden müsse.

Schuldenobergrenze liegt bei 31 Billionen Dollar

Wird der Umfang nicht erweitert, indem das Land Kredite aufnehmen kann, droht nach Angaben des Finanzministeriums unter Janet Yellen ein Zahlungsausfall möglicherweise bereits am 1. Juni. Die Schuldenobergrenze liegt derzeit bei etwa 31 Billionen Dollar. Ist sie erreicht, könnten die USA ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, was wirtschaftlich katastrophale Folgen haben könnte.

Dies werde nicht passieren, beteuerte der republikanische Senatsminderheitsführer Mitch McConnell, warnte aber: «Uns läuft die Zeit davon.» Der demokratische Senatsmehrheitsführer Chuck Schumer sagte: «Hoffentlich werden wir zu einer Einigung kommen können... Zahlungsfall ist einfach die schlimmste, schlimmste Alternative.»

Es sei noch Arbeit zu erledigen, sagte Biden. Er habe McCarthy und den anderen Beteiligten klargemacht, dass man über die kommenden Tage im Gespräch bleiben werde. Mitarbeiter würden sich täglich treffen, um sicherzustellen, dass es keinen Zahlungsausfall geben werde.

Reise nach Papua-Neuguinea musste abgesagt werden

Führende Vertreter des Weißen Hauses sowie hochrangige Mitarbeiter der führenden Kongresspolitiker – McCarthy, Schumer, McConnell und Hakeem Jeffries, Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus – hatten sich ohnehin bereits täglich getroffen. Nun wurden jedoch die Zuständigkeiten bei den Verhandlungen noch genauer geregelt und Hauptverantwortliche ernannt. «Jetzt haben wir ein Format, eine Struktur», sagte McCarthy, als er am Dienstag zum Kapitol zurückkehrte.

Biden hatte bei seiner abgesagten Reise als erster amtierender US-Präsident Papua-Neuguinea besuchen wollen, um dort Staats- und Regierungschefs der Pazifikregion zu treffen. Anschließend hatte er in Australien Vertreter der sogenannten Quad-Partnerschaft treffen wollen. Dem diplomatischen Netzwerk gehören die USA, Australien, Japan und Indien an. Für die US-Regierung, die ihr Engagement im Pazifik verstärken möchte, um dem wachsenden Machtanspruch Chinas zu begegnen, ist die Absage der Reise ein diplomatischer Rückschlag – angesichts der Brisanz des Schuldenstreits offenbar ein hinnehmbarer.

Der australische Premierminister Anthony Albanese erklärte nach der Absage Bidens, er sehe keinen Sinn darin, den Quad-Gipfel in der Küstenmetropole und Hauptstadt des Bundesstaats New South Wales, Sydney, ohne US-Präsident Joe Biden abzuhalten. Die vier Staats- und Regierungschefs der Mitglieder des diplomatischen Netzwerks würden sich stattdessen beim G7-Gipfel in Japan unterhalten. Dem Bündnis gehören die USA, Australien, Japan und Indien an. Für die Absage äußerte Albanese großes Verständnis. Biden habe auf Blockaden in der Innenpolitik reagieren müssen, weil sonst drastische Konsequenzen für die US-Wirtschaft drohten, sagte er.