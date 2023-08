Den Traum verwirklicht: In Südfrankreich bewirten sie nun Touristen aus Luxemburg

Das Paar aus Luxemburg genießt sein neues Leben in Südfrankreich. Patrick et Françoise Meisch

Ein paar Jahre früher als geplant haben Patrick und Françoise ihren Traum verwirklicht. Vor sechs Jahren fanden der geschäftsführende Gesellschafter eines Immobilienunternehmens und seine Frau, eine Angestellte des Großherzoglichen Hofes, es sei an der Zeit für einen Tapetenwechsel, und so verließen sie Luxemburg und ließen sich auf einem Hügel in der südfranzösischen Region Drôme Provençale nieder, wo sie zwischen Weinbergen und Lavendelfeldern ein Gästehaus mit Blick auf den Mont Ventoux errichteten.

«Ich bin jeden Morgen um sechs Uhr aufgestanden, um Brioches und Kuchen für das Frühstück zu backen, und abends habe ich das Essen für unsere Gäste zubereitet. Das war der Beginn unseres neuen Lebens», erinnert sich Françoise. Einige Jahre später verkauften die Naturliebhaber ihr Anwesen in Roche-Saint-Secret-Béconne und kauften ein paar Kilometer weiter am Fuße des Château de Grignan ein Grundstück, auf dem sie eine große, moderne Villa mit fünf hochwertig ausgestatteten Schlafzimmern bauten.

Mit ihrer neuen Wirkungsstätte, in der sie auch selbst wohnen, richten sie sich vor allem an Touristen, die auf der Suche nach Ruhe und Wohlbefinden in stilvollem Ambiente sind. «Wir haben schon immer davon geträumt, uns in dieser wunderschönen Gegend niederzulassen. Früher haben wir hier mit unseren beiden Söhnen die Ferien verbracht», fügt Françoise hinzu.

Patrick und Françoise vor ihrem Gästehaus. Patrick et Françoise Meisch

Doch was hat die beiden Luxemburger in ihren Fünfzigern eigentlich dazu bewogen, sich früher als geplant in dieses unternehmerische Abenteuer zu stürzen? Sicherlich die Liebe zu Südfrankreich und seinem Klima, aber auch die berufliche Erschöpfung von Patrick, der nach 21 Jahren an der Spitze eines großen Immobilienunternehmens eine Pause einlegen musste. Der 56-Jährige ließ sich auch von seiner Mutter inspirieren, die den Schritt bereits einige Jahre früher wagte und ein paar Kilometer entfernt in der Gegend lebt.