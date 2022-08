Penzance : In Südwestengland wurde ein Mensch mutmaßlich von einem Hai verletzt

Ein Mensch ist beim Schnorcheln vor Englands Südwestküste offenbar von einem Hai verletzt worden. Wie die Küstenwache am Dienstag mitteilte, wurde ein Rettungsteam losgeschickt. Das Opfer habe «einen mutmaßlichen Haibiss» am Bein erlitten und sei am Hafen von Penzance in der Grafschaft Cornwall an Rettungskräfte übergeben worden. Der Vorfall habe sich bereits am Mittag des 28. Juli ereignet. Wie schwer die Verletzungen sind, wurde nicht mitgeteilt.