NETFLIX-Hitserie: In Tokio gibt es jetzt ein «Stranger Things»-Café 

Im «Stranger Things»-Pop-up-Café in Tokio kannst du in die Welt der Netflix-Serie eintauchen – und dabei Burger sowie Milchshakes bestellen.

Der Hype um die amerikanische Serie «Stranger Things» hat mit der Veröffentlichung der vierten Staffel diesen Sommer nochmals so richtig angezogen. In Japan ist der Netflix-Hit seither sogar dauerhaft unter den Top Ten. Dies hat sich die japanische Restaurant-Kette Pronto zunutze gemacht und kurzerhand mit Netflix zusammengespannt, um ein «Stranger Things»-Pop-up-Café in Tokio zu eröffnen. Fans der Serie können dort seit Anfang August in die mystisch-düstere Fantasiewelt der berühmten Teenager-Clique eintauchen.