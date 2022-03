Kämpfe um zerstörte Atomanlage : In Tschernobyl nimmt die Radioaktivität zu

Russische Soldaten haben den zerstörten Atomreaktor Tschernobyl eingenommen. Sie sollen das dortige Personal in ihre Gewalt gebracht haben.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat sich besorgt über die Kampfhandlungen an der zerstörten Atomanlage von Tschernobyl gezeigt. Wegen der potenziellen Unfallgefahr verfolge sie die Situation in der Ukraine «mit großer Sorge», erklärte die UNO-Organisation am Donnerstag. Sie forderte von allen Beteiligten «ein Höchstmass an Zurückhaltung». Eine ungesicherte Atomanlage berge große Gefahr.