Ruhestand : In welchem Alter gehen Luxemburger in Rente?

Das Renteneintrittsalter ist in den meisten europäischen Ländern ein wichtiges Thema – vor allem im Wahlkampf. In Deutschland spielte es vor der Bundestagswahl eine ebenso zentrale Rolle wie zuletzt in Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen. Denn die demographischen Veränderungen, wie die Verlängerung der Lebenserwartung und der Rückgang der Geburten, führen dazu, dass die Rentenfinanzierungssysteme überdacht werden müssen – was oft auf große Widerstände trifft.

In Frankreich etwa liegt das Renteneintrittsalter derzeit bei 62 Jahren. Allerdings plant der kürzlich wiedergewählte Präsident Emmanuel Macron (EM), dieses schrittweise auf 65 Jahre zu erhöhen – für den Fall, dass seine Regierung bei den nächsten Parlamentswahlen in sechs Wochen eine Mehrheit in der Nationalversammlung erhält. Dabei hat gerade der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon ein Wahlbündnis mit den Grünen geschmiedet.

Auf deutscher Seite war es der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben hat, als er noch Minister für Arbeit und Soziales war. Die neue Regierungskoalition (SPD mit Die Grünen und FDP) hat derzeit nicht vor, das Renteneintrittsalter weiter anzuheben.

«Das Eintrittsalter in den Vorruhestand scheint sich bei 60 Jahren einzupendeln» Claude Hagen, Minister für soziale Sicherheit (LSAP)

Und Luxemburg? Im Großherzogtum liegt das Renteneintrittsalter – wie in Belgien – bei 65 Jahren, auch wenn unsere belgischen Nachbarn eine Anhebung auf 67 Jahre bis 2030 planen. In Luxemburg wurde bereits 2012 eine Rentenreform durchgeführt, die darauf abzielte, «die Versicherten zu ermutigen, ihre aktive Laufbahn zu verlängern», indem die Möglichkeit geschaffen wurde, Rente und Berufstätigkeit ohne Rentenkürzungen zu kombinieren, wie der Minister für soziale Sicherheit, Claude Haagen (LSAP), in einer parlamentarischen Antwort an den Abgeordneten Mars Di Bartolomeo feststellte.