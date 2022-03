Release-Party : Inborn überzeugt mit Energie und neuem Sound

ESCH – Mit ihrem von Starproduzent Ross Robinson produzierten Album «Persona» hat sich die Luxemburger Band am Samstag in der Kufa zurückgemeldet.

Zwei Jahre harte Arbeit beim Songschreiben und Produzieren haben sich für die Band Inborn! gelohnt. Nach einem furiosen Auftritt als Headliner des Festivals Food for your senses in der vergangenen Woche haben die sechs luxemburgischen und deutschen Musiker am Samstag bei der Release-Party ihres neuen Albums «Persona» in der Escher KuFa genauso energiegeladen und so professionell wie nie nachgelegt - mit futuristischen Sounds, gefühlvollem Gesang und explodierenden Gitarrenklängen.