Blond war gestern : Inderin ist Miss America

Die 24 Jahre alte Nina Davuluri ist die schönste Frau Amerikas. Die amtierende Miss New York setzte sich bei der Wahl zur Miss America am Sonntag durch.

Mit Nina Davuluri holte zum zweiten Mal in Folge eine Miss New York den Titel. Der Wettbewerb fand in Atlantic City statt und wurde landesweit im Fernsehen übertragen. Davuluri ist die erste Gewinnerin indischer Herkunft.