Luxemburg : Index fällt jetzt doch auf den 1. Februar

LUXEMBURG – Löhne, Gehälter, Renten und Kindergeld werden am 1. Februar um 2,5 Prozent steigen, kündigte das Statec am Dienstag an.

Die Inflationsrate in Luxemburg ist nach wie vor hoch und führt daher zu einer automatischen Indexierung der Löhne, Gehälter, Renten und Familienzulagen, wie das Statec am Dienstag bekannt gab. Die Erhöhung um 2,5 Prozent soll am 1. Februar in Kraft treten, so das statistische Amt. Nach vorläufigen Berechnungen wurde im Januar die Preisindexmarke von 964,64 Punkten überschritten, was eine Erhöhung der Löhne und Renten um 2,5 Prozent auslöst.