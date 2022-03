Nur für starke Nerven : Indien sucht den Brutalo-Star

Die Kandidaten von «Das Supertalent» sind jämmerliche Waschlappen im Vergleich zu den Warriors of Goja vom Subkontinent.

The Warriors of Goja – noch nie von ihnen gehört? Dann merken Sie sich diesen Namen, denn diese unbesiegbaren Gottheiten werden irgendwann einmal die Welt erobern und die Menschheit unterjochen. Schauen Sie sich nur ihr Auftritt bei der südindischen Talentshow auf ETV, «Adhurs: The Ultimate Talent Show», an! Wobei gilt: Zuschauen auf eigene Gefahr!