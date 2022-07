Tätowierungen, Tänze und Walfleisch zum Mittagessen: Indigene Influencer klären über ihre Lebensstile auf

Shina Novalinga isst gemeinsam mit ihrer Mutter rohes Belugawal- und Karibufleisch, lässt sich das Gesicht tätowieren oder performt den traditionellen Kehlgesang der Inuits. Die Clips dazu lädt die 25-Jährige auf Social Media hoch. Shina ist eine Inuk und lebt in der kanadischen Stadt Montréal. Ihre enge Verbundenheit zu den Inuit-Traditionen verdankt sie ihrer Mutter, wie sie auf ihrem Instagram-Account erzählt. Hier thematisiert sie ihre Lebensart und teilt dies mit 1,9 Millionen Followern. Seit einer ihrer Tiktok-Clips im April 2020 viral ging, vergrößert sich Shinas Reichweite auf den sozialen Plattformen stetig. Nicht zuletzt ermöglichte ihr dieser Erfolg eine Einladung ans Influencer-Festival Coachella oder eine Coverstory im kanadischen Elle-Magazin. In den langen Kommentarspalten erfährt Shina viel Anerkennung für ihre Beiträge. Die Profilbesucher fühlen sich weitergebildet und bekommen die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Ermächtigt und stolz

Shina wurde zu einer Repräsentantin und Advokatin ihrer Kultur und ist nur ein Beispiel von vielen aufstrebenden Influencern und Influencerinnen mit indigenen Wurzeln. Diese kommunizieren laut Aborigines-Organisation Creative Spirits mittels Social Media ihre Werte und zeigen, wer sie sind: stolz anstatt schüchtern, ermächtigt anstatt beiseite gedrängt. Damit stellen sie wichtige Identitätsfiguren für junge Personen dar und lassen Menschen aus aller Welt mit ihren Traditionen in Kontakt treten. Die Content Creators können sich die Reichweiten von Tiktok und Co. zugunsten der Verbreitung von Nischenthemen und der Diskussion von politischen Angelegenheiten zunutze machen und verschaffen so den Anliegen indigener Gruppierungen eine größere Sichtbarkeit. Auf der anderen Seite wird laut Creative Spirits durch diese Entwicklung jedoch auch zunehmend Druck auf indigene Jugendliche ausgeübt, sich selbst und ihre Kultur einer digitalen Öffentlichkeit zur Schau zu stellen.