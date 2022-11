Aus Protest gegen Ölleck : Indigene in Peru nehmen rund 70 Touristen als Geiseln

Aus Protest gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Ölleck haben Dorfbewohner im peruanischen Amazonasgebiet etwa 70 Touristen aus dem In- und Ausland festgesetzt.

Im peruanischen Amazonasgebiet haben Indigene Dutzende Touristinnen und Touristen als Geiseln genommen, um gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Ölaustritt aus einer Pipeline zu protestieren. «Wir wollen mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit der Regierung wecken», sagte Watson Trujillo Acosta, Chef der Gemeinde Cuninico, dem Radiosender RPP am heutigen Freitag.

Die Urlauber würden auf einem Schiff auf dem Fluss Marañón festgehalten, so Trujillo Acosta. Unter den Passagieren auf dem Schiff seien auch Touristen aus den USA, Spanien, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz. Es gehe allen gut. Sollten alte Menschen oder Kranke unter ihnen sein, dürften sie das Schiff verlassen, sagte Trujillo Acosta.

Mit dem Festsetzen der Urlauber wollen die Dorfbewohner die Regierung dazu bringen, etwas gegen ein Ölleck in der Region zu unternehmen. Zuletzt war immer wieder Öl aus einer Pipeline des Energiekonzerns Petroperú ausgetreten und hatte den Fluss Marañón verschmutzt. «Wir fordern, dass der Notstand verhängt wird und dass eine Kommission unter der Führung des Präsidenten unsere Region besucht», sagte Dorfvorsteher Trujillo Acosta.

Zuvor hatten die indigenen Einwohnerinnen und Einwohner bereits die Durchfahrt für alle Schiffe auf dem Fluss blockiert, um auf den Ölteppich aufmerksam zu machen. Ende September verhängte die Regierung einen 90-tägigen Ausnahmezustand in der Region, in der etwa 2500 Indigene leben. Die 800 Kilometer lange Norperuano-Pipeline, die dem staatlichen Unternehmen Petroperu gehört, wurde vor rund 40 Jahren gebaut, um Rohöl aus dem Amazonasgebiet an die Küste zu transportieren. Nach Angaben von Petroperu wurde die Pipeline vorsätzlich durch einen 21 Zentimeter langen Schnitt beschädigt.