Neu Delhi : Indisches Gericht verbietet Fingertest bei Vergewaltigungsopfern

Das Höchste Gericht Indiens hat den Einsatz der sogenannten Zwei-Finger-Tests bei mutmaßlichen Vergewaltigungsopfern in mehreren Bundesstaaten verboten. Die Tests hätten keine wissenschaftliche Grundlage, hieß es in der Begründung der Richter, wie die indischen Rechtsportale Live Law und Bar and Bench am Montag berichteten. Die Tests würden Frauen nochmals traumatisieren. «Der Test basiert auf der inkorrekten Annahme, dass eine sexuell aktive Frau nicht vergewaltigt werden kann.»