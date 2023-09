Indonesien: Mann enthauptet Schwiegervater nach Familienstreit

Täter bereits in den USA straffällig geworden

Polizeichef Ali Jupri sagte: «Der Verdächtige hat gesagt, dass sein Schwiegervater seine Beziehung zu seiner Ehefrau beeinträchtigte. Er hat sich selber attackiert gefühlt und in der Folge den Mord begangen.» Sollte Welohr verurteilt werden, droht ihm in Indonesien eine lebenslange Haft von 15 Jahren. Offenbar war Welohr schon in seiner Heimat Kalifornien straffällig geworden und hat 2015 in San Francisco zwei Menschen mit einem Schwert attackiert.