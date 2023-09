Indonesien: Verzehr von Schweinefleisch bringt Frau zwei Jahre Knast

In Indonesien ist eine bekannte Influencerin zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, weil sie eine islamische Gebetsformel aufgesagt und anschließend Schweinefleisch gegessen hat. Der Verzehr von Schweinefleisch ist im Islam streng verboten – die für ihre Tiktok-Videos bekannte Frau hatte sich jedoch dabei gefilmt und den Clip ins Netz gestellt.



Die Lifestyle-Influencerin mit dem Künstlernamen Lina Mukherjee, die auf Tiktok mehr als zwei Millionen Follower hat, sei wegen «Anstachelung zum Hass» zu der Gefängnisstrafe und zusätzlich zu einer Geldbuße von umgerechnet rund 15000 Euro verurteilt worden, berichtete die Zeitung Tribun Jambi am Donnerstag unter Berufung auf das zuständige Gericht in Palembang auf der Insel Sumatra.