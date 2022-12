Deutschland: Industriegebäude steht in Flammen

Im deutschen Wehr steht ein Industriebetrieb in Flammen. Das Gebiet ist abgesperrt und Anwohnende wurden angewiesen, die Fenster zu schließen.

Mehrere Leser de Newsseite 20minuten meldeten am Freitagmittag gegen 11.15 Uhr eine große Rauchwolke in Wehr. Nach ersten Erkenntnissen ist in einem Industriegebäude auf dem Wehra-Areal nahe der Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Dies bestätigt die deutsche Polizei.