Infektiologe erklärt: In Luxemburg herrscht keine Corona-Panik

«Momentan sind unsere Infektiologen in Bezug auf die neuen Varianten des Coronavirus nicht beunruhigt», berichtet eine Sprecherin des Luxemburger Centre Hospitalier gegenüber L'essentiel. Trotz der warmen Temperaturen nähert sich die kalte Jahreszeit und damit auch ein mögliches Wiederaufflammen des Coronavirus. Infektiologe Dr. Gérard Schockmel zeigt sich gelassen: «Wie für die Grippe gibt es ab September einen angepassten, aufgefrischten Impfstoff», erklärt er. Dieser decke auch die in Luxemburg zirkulierenden Varianten EG.5.1 und FL.1.5.1 ab.

Auch wenn Luxemburg folglich nicht in Panik gerät, so bleibt es dennoch wachsam, denn die Situation entwickele sich ständig weiter. «Bei einer neuen Variante kann es zu einer bösen Überraschung kommen. Das kann in drei Jahren passieren, oder vielleicht auch nie», so Dr. Schockmel. Im CHL sei man jedenfalls darauf vorbereitet, schwere Geschütze aufzufahren. Im Falle einer möglichen neuen Welle im Winter sei das Gesundheitspersonal bestens vorbereitet.