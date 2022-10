Corona-Pandemie : Infektionsgeschehen in Luxemburg verlangsamt sich

Der Corona-Wochenrückblick des Gesundheitsministeriums lässt auf eine abgeschwächte Dynamik in Luxemburgs Pandemiegeschehen hoffen. Die Zahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Menschen im Großherzogtum zwischen dem 17. und 23. Oktober beläuft sich laut dem heute veröffentlichten Wochenbericht der Santé auf 2.384 Fälle (2.855 Fälle in der Vorwoche).

Auch die Zahl der derzeit an Corona erkrankten Menschen im Großherzogtum ist zurückgegangen: Von 6.263 am 16. Oktober auf aktuell 5.729 aktive Infektionen. Gleichzeitig gibt auch die Zahl der Genesenen im Großherzogtum Hoffnung darauf, dass der für diese Jahreszeit erwartete Anstieg der Infektionszahlen an Antrieb verliert: 294.158 Menschen in Luxemburg gelten derzeit als geheilt, das entspricht einem Plus von 2908 Genesenen im Vorwochenvergleich. Allerdings ist auch zu erwähnen, dass die Anzahl der durchgeführten PCR-Tests im Land von 10.063 in der Vorwoche auf 9.159 gefallen ist. Auch dieser Fakt bleibt zu berücksichtigen, wenn man sich die jüngst veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsministerium anschaut.