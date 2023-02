Covid und Grippe : Luxemburg verbucht leichten Anstieg an Infektionen

Der Anstieg der Grippefälle um 24 Prozent auf 182 Erkrankte in einer Woche fiel etwas stärker aus.

Nach einem mehrwöchigen Rückgang nahmen die Covid- und Grippefälle in der Woche vom 23. bis 29. Januar wieder zu, lagen jedoch weit unter den Werten vom Dezember, wie aus den am Freitag vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Die Zahl der Covid-Fälle stieg im Vergleich zur Vorwoche um 14,5 Prozent von 550 auf 630 Fälle. Davon waren mehr als die Hälfte (52,5 Prozent) Reinfektionen.

Darüber hinaus verzeichnet Luxemburg drei weitere Todesfälle infolge einer Infektion, das Durchschnittsalter der Opfer liegt bei 79 Jahren. Positiv zu vermerken ist, eine rückläufige Zahl an Krankenhauseinweisungen. Demnach erfolgten vier Neuaufnahmen coronapositiver Patienten auf der Normalstation, gegenüber zwölf in der Vorwoche. Auf der Intensivstation wurde niemand behandelt. Die Impfungen kommen langsamer voran. Vom 23. bis 29. Januar wurden 289 Dosen verabreicht, darunter neun erste Dosen. Insgesamt wurden fast 1,3 Millionen Injektionen verabreicht, wodurch 474.943 Personen einen vollständigen Impfschutz aufweisen, was 79 Prozent der über 5-Jährigen im Land entspricht.