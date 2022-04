Euro : Inflation im Euroraum steigt auf 7,5 Prozent

Die Inflation in den 19 Staaten der Eurozone hat wieder einen Rekordwert erreicht.

Für den April 2002 gehe man von einem Anstieg der Verbraucherpreise von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat aus, teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat in einer Schnellschätzung am Freitag mit. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1997 und der sechste Rekordwert in Folge. Im März lag die Inflation in der Eurozone im Jahresvergleich leicht darunter bei 7,4 Prozent.