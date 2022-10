Ankara : Inflation in der Türkei erreicht neues 24-Jahres-Hoch

In der Türkei ist die Inflation auf einen Wert von 83,45 Prozent gestiegen.

Die jährliche Inflation in der Türkei hat ein neues 24-Jahres-Hoch erreicht. Wie am Montag aus Daten des nationalen Statistikamts hervorging, kletterte sie im September auf einen Wert von 83,45 Prozent. Damit wurden wichtige Bedarfsgüter noch teurer, der Druck auf die bereits durch hohe Energie-, Lebensmittel- und Wohnkosten belasteten Haushalte stieg weiter an. Den Angaben zufolge verteuerten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem vorangegangenen Monat um 3,08 Prozent.