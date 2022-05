Türkei : Inflation in der Türkei springt im April auf knapp 70 Prozent

Die Statistikbehörde teilte am Donnerstag mit, die Preissteigerungen hätten einen Wert von 69,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Das war der größte Anstieg seit 2002.

Ukraine-Krieg verschärfte die Situation

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine, der zu einem sprunghaften Anstieg der Gas-, Öl- und Getreidepreise führte, verschärfte die Situation in der importabhängigen Türkei noch weiter. Den größten Preisanstieg in der Türkei verzeichnete im vergangenen Monat der Transportsektor mit 106 Prozent, gefolgt von den Preisen für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke mit 89 Prozent, wie aus den Daten der Statistikbehörde hervorging. Im Bemühen, die Auswirkungen auf die Bevölkerung abzumildern, hat die Regierung Steuern auf grundlegende Güter und die Stromtarife gesenkt.