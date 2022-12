Eurostat : Inflation in Eurozone sinkt unter den Rekordwert

LUXEMBURG – 10,6 Prozent Teuerung war der bisherige Höchstwert in den Staaten der Währungsunion. Nun ist sie leicht gesunken.

Getty Images via AFP

In der Eurozone liegt die Inflation nun etwas unter dem bisherigen Höhepunkt.

Die Inflation in der Eurozone ist im November von ihrem Rekordniveau aus etwas gesunken. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Der Wert aus der Erstschätzung wurde damit leicht nach oben revidiert. Zunächst war eine Rate von 10,0 Prozent ermittelt worden. Im Vormonat hatte die Teuerung mit 10,6 Prozent ein Rekordhoch markiert.