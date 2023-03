Statec bestätigt: Inflation sinkt und nur eine Indextranche ist für 2024 geplant

Im vergangenen Jahr stieg die Inflation so stark wie noch nie seit der Einführung des Euros. Pexels

Im Jahr 2023 werden die Gehälter dreimal an die Lebenshaltungskosten angepasst: zum ersten Mal im Februar, zum zweiten Mal im April (Übertragung einer Indextranche von 2022) und zum dritten Mal am Ende des Jahres. Dies ist der Inflationsrate von 3,4 Prozent in diesem Jahr geschuldet, so das Statec in seinem am Dienstag veröffentlichten «Conjoncture Flash».

Der Anstieg ist vor allem auf die steigenden Lebensmittelpreise zurückzuführen, die im Februar um 13 Prozent in die Höhe schnellten. Dieser Anstieg war in der gesamten Eurozone (+17 Prozent) zu beobachten und war so hoch wie noch nie seit Einführung der Einheitswährung.

Das Statec hat seine Prognosen für 2024 jedoch deutlich nach unten korrigiert: Während es noch vor einigen Wochen von einem großen Aufschwung zum 1. Januar 2024 ausging, hat sich die Tripartite mit ihren zahlreichen Maßnahmen dem entgegengestellt. Daher rechnet das Statec nunmehr mit einem Preisanstieg von 2,8 statt 4,8 Prozent. Gleichzeitig sieht es nur noch eine einzige Indextranche im vierten Quartal 2024 vor. Derzeit seien mittelfristige Prognosen schwer zu erstellen.

Ein trübes viertes Quartal

In demselben «Conjoncture Flash» berichtete das Statec, dass der private Konsum nach sieben aufeinanderfolgenden Quartalen des Anstiegs im vierten Quartal 2022 um 2,2 Prozent zurückging.

Während das reale BIP in der Eurozone meist stagnierte, ging es in Luxemburg zurück (-3,8 Prozent im Quartal, -2,2 Prozent im Jahr), was vor allem auf einen starken Rückgang im Finanzsektor (-10,8 Prozent im Quartal) zurückzuführen ist. Der Rückgang der Aktivitäten in den Sektoren Unternehmensdienstleistungen (-3,2 Prozent im Quartal) und Information und Kommunikation (-3,7 Prozent) «belastete das Gesamtergebnis besonders stark», so das Statec.