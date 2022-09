Luxemburg: Inflation wird zum «Staatsfeind Nr. 1»

Am Sonntag ist die zweite Tripartite zur Energiekrise und Inflation gestartet. Letztere haben die Sozialpartner besonders ins Auge gefasst. «Die Inflation anzugehen wird für alle von Vorteil sein», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Abend in einer Pause der schier endlosen Sitzung. Nach aktuellen Prognosen des Statistikinstituts Statec wird die Teuerungsrate in Luxemburg in diesem Jahr 6,6 Prozent erreichen, kommendes Jahr ebenso. Eine Einigung sei bisher nicht zu Stande gekommen, eine der Ideen sei, die Energiepreise zu beschränken, so Bettel.