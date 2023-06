«Das ist krank»: Influencer feiern Billigmode-Fabrik von Shein ab – und ernten Shitstorm

Verschiedene Lifestyle-Influencer besuchten eine Fabrik von Shein in China.

Die Arbeitsbedingungen sollen laut Menschenrechtsorganisationen besonders schlecht sein und auch die Auswirkungen auf die Umwelt, die die Herstellung der Billig-Kleidung darstellt, sind fatal. Stimmt alles nicht – behaupten jetzt ein paar Influencer, die kürzlich eine Fabrik in China besucht haben. Dafür hagelt es Kritik.

«Von den Arbeitsbedingungen beeindruckt»

Verschiedene Lifestyle-Influencer wurden von Shein eingeladen, die «Innovation Factory» von Shein in China anzuschauen, wo unter anderem Muster der Kleidungsstücke hergestellt werden. In einem Video, das aktuell auf Tiktok kursiert, schwärmt Content Creator Dani DMC, dass sie von den Arbeitsbedingungen beeindruckt sei. Dabei habe sie auch mit Frauen gesprochen, die in der Fabrik arbeiteten. «Sie waren über die Gerüchte, die verbreitet werden, sehr überrascht.»