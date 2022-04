Ausgenüchtert : Influencer hinterfragen ihren Alkoholkonsum

Immer mehr Menschen wollen einen klareren Kopf bewahren und sich bewusster ernähren. Diesem Gesundheitstrend folgen auch Influencerinnen und Influencer. Auf unterschiedliche Weise machen sich Webstars gegen ein vermeintliches Imageproblem stark, welches den Alkoholverzicht immer noch belastet. Sie erreichen damit, dass sich Followerinnen und Follower mit ihrem Trinkverhalten befassen.

Alkoholfreie Spirituosenalternativen boomen und das Marktsegment wird fortgehend mit neuen Produkten ergänzt. Der Blick auf den alkoholfreien Bierkonsum pro Kopf in der Schweiz zeigt gemäß Statista eine steigende Tendenz. Die Prognose für die nächsten Jahre: ebenfalls steigend. Dementsprechend wird auch die Zahl der Advokaten für einen gesunden Lebensstil im Internet immer größer. Content Creators aus aller Welt folgen dem Trend mit Hashtags wie #sobercurious oder #mindfuldrinking, empfehlen Mocktail-Rezepte und stellen alkoholfreie Produkte vor. Dabei hinterfragen sie ihre eigene Beziehung zum Alkohol oder sprechen darüber, dass es neben dem Dry January auch in anderen Monaten angesagt ist, das Trinkverhalten im Auge zu behalten.

Verschiedene Wege, das gleiche Ziel

Wie sie das tun, ist unterschiedlich: Die Berner Influencerin Slavia Karlen testet auf ihrem Profil unter anderem auch Getränke mit 0,0 Promille. Ihr gleich tut es Kickboxer und Ex-Bachelor Janosch Nietlispach, der auch mal zum alkoholfreien Bier greift und es bewirbt. Andere versuchen es mit Statements. Vom deutschen Fitness-Profi Pamela Reif ist bekannt, dass sie keinen Alkohol trinkt. So auch von der Schweizerin Andrea Monica Hug. Die Zürcherin spricht offen auf ihrem Instagram-Account darüber, dass sie noch nie Alkohol getrunken hat, «und trotzdem gerne mit Freunden anstößt».

Die Berliner Unternehmerin Diana zur Löwen äußert sich auf ihrem Profil ganz trocken, sie trinke nur ungern. In einem Video macht sie deutlich, was sie davon hält, an Partys unter Druck zu geraten.