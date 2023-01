Krebsleiden: Influencerin Elena Huelva ist mit nur 20 Jahren gestorben

2016 wurde bei der Spanierin das Ewing-Sarkom festgestellt, ein seltener und äußerst bösartiger Tumor, der meist im Knochengewebe entsteht. An dieser Krebsform erkranken laut Medizinerinnen und Medizinern hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Jahrelang kämpfte sie gegen die Erkrankung an, gab ihren 980.000 Instagram-Followerinnen und -Followern regelmäßig Einblicke und Updates über ihren Gesundheitszustand und zeigte sich – trotz der belastenden Umstände vorwiegend lachend – im Spitalbett. Sie wollte mit ihrem Umgang und der Lebensfreude anderen Betroffenen Mut machen und verhindern, dass sie die Hoffnung auf ein glückliches Ende verlieren.

Elena Huelva hat bis zuletzt an eine Wendung geglaubt

Schon in den letzten Wochen vor Weihnachten hatte sich der Zustand der Social-Media-Persönlichkeit zunehmend verschlechtert. Der Tumor habe zuletzt auch ihre Atemwege befallen, erklärte sie in einem Beitrag. In ihrem letzten Post, den sie am 3. Januar abgesetzt hatte, schrieb Elena: «Es sind sehr schwierige Tage, sie werden immer komplizierter.» Gleichzeitig strahlte sie Zuversicht aus: «Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich schon vor langer Zeit gewonnen habe. Wir machen immer weiter.» Trotz ihres Optimismus wurden es die letzten Worte an ihre Community.