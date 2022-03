Ex-GNTM-Kandidatin - Influencerin lässt sich für besseren Sex die Beine verlängern

In einem Interview mit dem Magazin «Gala» verrät Theresia nun, was die Beweggründe für die schmerzhafte Operation sind. Dabei geht sie auf intime Details aus dem Schlafzimmer ein: «Gewisse Sex-Stellungen gehen mit meinen Beinen nicht. Ich kann nicht in die Hocke gehen und falle immer nach hinten um. Außerdem habe ich im Bett keine Flexibilität.» Zusätzlich hätte die Ehefrau von Filmemacher Thomas Behrend (58) Schwierigkeiten, auf High Heels zu laufen und Sport zu machen. Der Grund des Eingriffs sei also vor allem, um «ein gesundes Anatomiebild zu haben».