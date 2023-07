Kritik auf Instagram: Influencerin verteidigt Ferien-Post in Sizilien

Unter dem Beitrag häuft sich Kritik an der Mega-Influencerin. In Sizilien sind nämlich schlimme Waldbrände ausgebrochen.

Chiara Ferragni (36) genoss gerade einen Mädels-Trip in Sizilien – ohne Fedez (33). Ihr Gatte verbringt währenddessen Zeit mit den Kindern Leo und Vittoria in Sardinien. Die Mega-Influencerin ließ ihre Community an den luxuriösen Ferien teilhaben und postete einen Beitrag mit mehreren Bildern, die sie unter anderem auf einem Boot zeigen. Nicht alle Fans haben aber Freude an den Fotos, denn Sizilien leidet gerade unter schlimmen Waldbränden.