Strauss-Kahn-Affäre : Info-Leck bei New Yorker Polizei

Die New Yorker Polizei habe den Medien vertrauliche Infos im Fall Dominique Strauss-Kahn zugespielt. Diesen Vorwurf äußern die Anwälte des früheren IWF-Chefs.

Durch die Veröffentlichung der Informationen zum Nachteil für Strauss-Kahn könnte das Recht auf einen fairen Prozess gefährdet sein, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die Staatsanwaltschaft von Manhattan. Diese müsse alles tun, um die undichte Stelle sofort zu schließen.